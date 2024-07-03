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Эффективные упражнения со штангой

Эффективные упражнения со штангой

1:05
Спорт

Фитнес-тренер Наталья Горбунова назвала самые эффективные упражнения со штангой.

Эффективные упражнения со штангой
Фото: flickr.com by Марк Себастьян, CC BY-SA 2.0

Плие

Здесь в работу включаются ягодицы и задняя поверхность бедра. Техника выполнения: возьмите штангу и зафиксируйте ее на плечах, после поставьте широко ноги, но не сильно, вам должно быть удобно. Носки разверните в стороны. Затем медленно приседайте, таз оттягивайте назад, опора идет на всю стопу. Обязательно следите, чтобы колени шли в сторону носков.

Выпады

Они входят в топ-5 упражнений для роста ягодиц. Есть несколько вариаций этого упражнения, самыми эффективными будут выпады назад с отягощением.

Приседания

Приседать нудно со штангой на плечах. Если такой возможности нет, можно положить тяжелый мешок или попросить ребенка аккуратно сесть на шею. Движение в таком случае происходит до момента, когда сгибание в коленном суставе достигает 90°. При этом спина ровная, а колени за линией носков, пишет "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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