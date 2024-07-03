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Тренер рассказала, кому не стоит заниматься со штангой

Тренер рассказала, кому не стоит заниматься со штангой

0:58
Спорт

Тренер Наталья Горбунова рассказала о пользе занятий со штангой.

Тренер рассказала, кому не стоит заниматься со штангой
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

Эти упражнения хорошо влияют на: повышение индивидуальных силовых показателей; укрепление суставов; повышение уровня гормона тестостерона для мужчин; улучшение психоэмоционального состояния.

Важно, переходить к занятиям со штангой и гантелями стоит начального этапа
тренировочной программы. Нужно выработать привыкание организма к силовым нагрузкам и также улучшить координацию для выполнения таких упражнений, пишет "СЭ".

Горбунова уверяет, что тем, кто имеет противопоказания по здоровью для занятий силовыми видами спорта, идею тренировок со штангой лучше отложить.

"Не зная и не понимая полностью организм, очень трудно получить максимальную выгоду от упражнений. Тренировки станут гораздо эффективнее, если вы точно будете знать, что вам можно делать и что нельзя", — добавила тренер.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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