Тренер рассказал, как похудеть с помощью только пяти упражнений

Пять упражнений, чтобы похудеть

1:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Упражнений, чтобы похудеть, существует множество. Однако подбирать из нужно в зависимости от возраста, физических характеристик и целей спортсмена. Фитнес-тренер Алексей Бекшаев назвал пять универсальных упражнений для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale, CC BY-SA 4.0

Важно, что для похудения также нужно обязательно соблюдать дефицит калорий в организме.

Приседания

Одна из самых крупных мышечных групп — ноги. Классическим упражнениям для них являются приседания. Они одновременно задействуют нескольких мышц верхней и нижней части тела.

Подтягивания на низкой перекладине

Это упражнение задействует мышцы спины, бицепс, дельтовидная мышца, поясничная мышца и мышцы предплечья.

Гиперэкстензии

Это одно из лучших упражнений для укрепления поясницы и нагрузки нижней части спины. Оно создает динамическую растяжку поясничных мышц, а эффективность и результаты можно почувствовать после одной-двух недель занятий. Это также хорошее упражнение для предотвращения травм поясницы.

"В домашних условиях это упражнение можно делать лежа на животе на горизонтальной поверхности, руки направлены вдоль тела. На выдохе поднимите верхнюю часть тела на небольшую высоту, задержите на 1-2секунды и вернитесь в исходное положение. Для увеличения амплитуды можно ноги разместить под диваном или другой поверхностью, которая поможет зафиксировать нижнюю часть тела", — цитирует тренера "СЭ".

Также эффективными упражнениями для похудения тренер назвал отжимания и подъем верхней части туловища.