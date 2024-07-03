Кому противопоказаны приседания? Объяснил тренер

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Фитнес-тренер Владимир Пархоменко рассказал, кому можно приседать с собственным весом, а кому лучше не делать этого.

Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Начать приседать может каждый. Это абсолютно доступное упражнение, однако следует учесть несколько моментов.

"Тем, у кого есть нарушения или проблемы с осанкой, стоит быть осторожнее. У этих людей чаще может случиться травма", — цитирует тренера "СЭ".

Лучше не приседать тем, у кого варикоз, геморрой, проблемы с тазобедренными суставами, ревматоидный артрит, артроз тазобедренного или коленного сустава. Перед этом надо проконсультироваться с врачом.