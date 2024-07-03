Кушаем и сбрасываем килограммы: тренер объяснила, почему худеющим нельзя голодать

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Тренер назвала главные ошибки худеющих людей

1:02
Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь объяснила, почему тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, обязательно нужно хорошо питаться.

Тренер назвала главные ошибки худеющих людей
Фото: freepik.com by Racool_studio is licensed under Free More info

"Зачастую считается, что самый эффективный и быстрый способ сбросить вес — это голодание. Однако отказ от еды может привести к серьезным проблемам со здоровьем", — цитирует тренера "СЭ".

Дело в том, что голод давит на психологическое состояние человека, из-за бывают срывы, он переедает и набирает еще больший вес.

Из-за дефицита питательных веществ ухудшается цвет кожи, состояние волос и ногтей.

"Если во время похудения вам захотелось съесть шоколадку, достаточно 25 г. И лучше выбрать горький шоколад. Любители булочек могут готовить сдобу из цельнозерновой муки с сахарозаменителем", — уточнила Соболь.

По ее словам, голод плохо отражается на показателях тренировок. При плохом питании у человека нет сил для эффективной тренировки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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