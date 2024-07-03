Удержание половины своего веса — задание "Титанов". Атлет рассказал, как его осилить

Атлет Нагибин разобрал новое испытание "Титанов"

2:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Суть нового испытания на шоу "Титаны" заключалась в удержании груза. Так как атлеты имеют разный вес, для каждого был подготовлен индивидуальный снаряд. К канату крепился лёд, масса которого равна половине от массы участника. Спортсменам нужно было как можно дольше удерживать канат руками, при этом зажимать его ногами, шеей, плечами или головой было нельзя. Атлет Андрей Нагибин рассказал, почему с этим заданием было сложно справиться мощным тяжелоатлетам.

Выиграла в испытании чемпионка мира по спортивному воздушному кольцу Анна Логашова. Она держала груз час.

Худшие результаты при этом показали мужчины, среди которых чемпион России по стритлифтингу Руслан Садыков, двукратный чемпион Европы по регби Кирилл Кошарин и даже тяжелоатлет и 40-кратный чемпион мира Дмитрий Жемаркин.

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Дело в том, что чем ниже свой вес, тем меньше становился груз. Победительница, собственный вес которой 40-42 килограмма, держала в руках канат с грузом в 20 килограммов. Кроме того, часть нагрузки можно было снизить, выбрав правильное положение: если расположить в противовес всё тело, то нагрузка уменьшается ещё вдвое.

Важнейшим фактором победы стала специальная физическая подготовка. Она характеризуется избирательным развитием отдельных мышц и мышечных групп, несущих основную нагрузку при выполнении упражнений.

"Для воздушной гимнастки это развитие силы хвата, так как вся основная нагрузка ложится именно на руки", — цитирует Нагибина "Чемпионат".

При удержании каната атлеты использовали несколько видов хвата: сдавливающий и удерживающий хват. Однако есть и третий — щипковый хват. Для успеха понадобились сильные мышцы рук, начиная с кистей и заканчивая плечами.