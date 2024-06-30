Что изменить в своей жизни, чтобы начать больше ходить пешком: шесть простых советов

Как начать ходить больше?

2:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вот несколько советов, как увеличить количество пройденных шагов и ходить больше:

Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM

Оцените текущий уровень активности: Запишите, сколько шагов вы проходите в день, чтобы понять, насколько вам нужно увеличить свою активность. Хотя всемирная организация здравоохранения рекомендует пройти от 7 000 до 10 000 шагов в день, попытайтесь установить себе реалистичную цель. Используйте шагомер или специальные приложения: Поставьте шагомер на телефоне или используйте фитнес-трекер, чтобы отслеживать свои шаги. Это поможет вам следить за прогрессом и наращивать активность. Постепенно увеличивайте активность: Не пытайтесь сразу изменить все свои привычки. Начните с маленьких изменений и постепенно увеличивайте количество пройденных шагов каждый день. Например, добавьте 500-1000 шагов в свою ежедневную активность и позвольте себе время адаптироваться к новому режиму. Создайте условия для активности: Ищите возможности для движения в повседневной жизни. Например, паркуйтесь дальше от работы или магазина, чтобы пройти больше шагов. Вместо лифта используйте лестницу. Используйте свои перерывы для коротких прогулок. Наслаждайтесь активностью: Ищите способы, чтобы активность приносила вам удовольствие. Организуйте прогулки с друзьями или семьей, занимайтесь любимым видом спорта или прогуливайтесь в красивых местах. Слушайте музыку или аудиокниги во время прогулки, чтобы сделать ее более приятной. Установите ежедневные цели: Установите себе конкретные цели для пройденных шагов и постепенно их повышайте. Данная практика поможет вам следить за своим прогрессом и держать себя мотивированным.

Не забывайте, что каждый шаг важен, и даже небольшие изменения в образе жизни могут привести к увеличению физической активности. Начните маленькими шагами и постепенно увеличивайте свою активность, чтобы стать более здоровым и энергичным.