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Что изменить в своей жизни, чтобы начать больше ходить пешком: шесть простых советов

Как начать ходить больше?

2:09
Спорт

Вот несколько советов, как увеличить количество пройденных шагов и ходить больше:

Как начать ходить больше?
Фото: freepik.com by wayhomestudio, PDM
  1. Оцените текущий уровень активности: Запишите, сколько шагов вы проходите в день, чтобы понять, насколько вам нужно увеличить свою активность. Хотя всемирная организация здравоохранения рекомендует пройти от 7 000 до 10 000 шагов в день, попытайтесь установить себе реалистичную цель.
  2. Используйте шагомер или специальные приложения: Поставьте шагомер на телефоне или используйте фитнес-трекер, чтобы отслеживать свои шаги. Это поможет вам следить за прогрессом и наращивать активность.
  3. Постепенно увеличивайте активность: Не пытайтесь сразу изменить все свои привычки. Начните с маленьких изменений и постепенно увеличивайте количество пройденных шагов каждый день. Например, добавьте 500-1000 шагов в свою ежедневную активность и позвольте себе время адаптироваться к новому режиму.
  4. Создайте условия для активности: Ищите возможности для движения в повседневной жизни. Например, паркуйтесь дальше от работы или магазина, чтобы пройти больше шагов. Вместо лифта используйте лестницу. Используйте свои перерывы для коротких прогулок.
  5. Наслаждайтесь активностью: Ищите способы, чтобы активность приносила вам удовольствие. Организуйте прогулки с друзьями или семьей, занимайтесь любимым видом спорта или прогуливайтесь в красивых местах. Слушайте музыку или аудиокниги во время прогулки, чтобы сделать ее более приятной.
  6. Установите ежедневные цели: Установите себе конкретные цели для пройденных шагов и постепенно их повышайте. Данная практика поможет вам следить за своим прогрессом и держать себя мотивированным.

Не забывайте, что каждый шаг важен, и даже небольшие изменения в образе жизни могут привести к увеличению физической активности. Начните маленькими шагами и постепенно увеличивайте свою активность, чтобы стать более здоровым и энергичным.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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