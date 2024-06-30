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Фабио Капелло уверен, что итальянцы сыграли плохо на Евро-2024: Россия смогла бы их обыграть

Капелло считает, что сборная России могла бы обыграть итальянцев на Евро-2024

1:23
Спорт

Фабио Капелло, бывший главный тренер сборных Англии и России, высказал своё мнение о выступлении сборной Италии в матче 1/8 финала Евро-2024 против Швейцарии. После поражения итальянская команда покинула турнир.

Капелло считает, что сборная России могла бы обыграть итальянцев на Евро-2024
Фото: commons.wikimedia.org by Steindy (talk), CC BY-SA 3.0

Капелло отметил, что у него не осталось эмоций после трансляций матчей сборной Италии и считает, что команда показала слабую игру. Он также сказал, что в его представлении сборная России была бы способна обыграть итальянцев в этом матче.

"У меня уже не остаётся эмоций после трансляций матчей сборной Италии. Плохо, плохо, плохо сыграли. Смогла бы сегодня Россия обыграть эту команду? Да, смогла бы", — сказал Капелло, которого цитирует "Советский спорт".

Матч между Италией и Швейцарией проходил на стадионе "Олимпиаштадион" в Берлине, Германия. Встречу судил бригада арбитров под руководством Шимона Марциняка из Польши. Матч завершился победой швейцарцев со счетом 2:0. Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал Евро-2024.

Сборная Италии в групповом этапе турнира заняла второе место в группе B, набрав четыре очка после матчей с Испанией, Хорватией и Албанией.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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