Мастер спорта назвал срок, за который можно накачать ягодицы

Чемпион России рассказал, что нужно делать, чтобы накачать ягодицы

1:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Согласно словам мастера спорта и эксперта фитнес-школы Evotren Александра Мироненко быстро развить ягодицы возможно при соблюдении нескольких факторов. Важно помнить, что каждый человек индивидуален, и результаты могут отличаться.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86, CC BY-SA 4.0

Одним из ключевых факторов является регулярность и систематичность тренировок. Мироненко рекомендует выполнять упражнения, направленные на укрепление и развитие ягодиц, такие как выпады, приседания, становая тяга и гиперэкстензии. Он отмечает, что важно обратить внимание на правильную технику выполнения упражнений, чтобы избежать травм и получить максимальную выгоду для ягодиц.

Дополнительно, Мироненко подчеркивает важность комбинирования силовых тренировок с кардио. Кардио-упражнения, такие как бег, велосипед или тренировки на эллиптическом тренажере, помогут сжечь жир и улучшить общую физическую форму.

Важно также помнить о здоровом питании и поддержании правильного баланса между потребляемыми калориями и физической активностью, что способствует достижению результатов.

"В среднем, для того, чтобы накачать ягодицы и получить заметные результаты, требуется от 4 до 12 недель регулярных тренировок, в зависимости от интенсивности и регулярности занятий, уровня подготовки и других факторов. Однако следует помнить, что все мы разные, и результаты могут отличаться", — рассказал Мироненко в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Эксперт подчеркивает, что каждый человек индивидуален, поэтому рекомендации и результаты могут различаться. Поэтому важно следовать индивидуальному подходу, подбирать упражнения и объем тренировок в соответствии с собственными целями и особенностями организма.