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Какие виды физической активности подходят новичкам: не только фитнес-клубы

Какие виды физической нагрузки предпочесть новичкам в фитнесе

3:05
Спорт

Для новичков, которые только начинают заниматься фитнесом, есть разные виды упражнений, которые могут подойти для начала тренировок.

Какие виды физической нагрузки предпочесть новичкам в фитнесе
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets, PDM
  • Кардио-тренировки являются отличным выбором для укрепления сердца, повышения выносливости и сжигания жира. В эту категорию входят упражнения, такие как отжимания, приседания, скручивания, прыжки, а также такие виды физической активности, как бег, плавание, гребля и велосипед. Упражнения можно выполнять в домашних условиях или в фитнес-клубе.
  • Силовые тренировки помогают увеличить мышечную массу и укрепить суставы. Они включают такие упражнения, как отжимания, подтягивания, поднятие тяжестей или использование специальных тренажеров в зале. Начните с легкого веса и постепенно увеличивайте нагрузку, сосредотачиваясь на разных группах мышц.
  • Еще один вариант для начинающих - занятия групповыми тренировками. Они помогут вам поддерживать мотивацию, получить советы опытных инструкторов и работать в команде со своими единомышленниками.

Кроме того, не забывайте о регулярности тренировок - лучше заниматься фитнесом несколько раз в неделю, чтобы достичь наилучших результатов.

Определите свои цели и возможные ограничения, проконсультируйтесь с тренером или специалистом, чтобы составить программу тренировок, которая будет соответствовать вашим потребностям и помочь достичь желаемых результатов.

Для знакомства со спортом и поддержания активного образа жизни необязательно посещать фитнес-клубы. Существует множество спортивных активностей, которыми можно заниматься самостоятельно. Вот несколько примеров:

  1. Йога и растяжка: Вы можете начать практиковать йогу и делать растяжку дома, чтобы улучшить гибкость, снять напряжение и укрепить мышцы.
  2. Ходьба на лыжах: Зимой вы можете наслаждаться активным отдыхом и заниматься лыжным спортом, исследуя лыжные трассы или просто прогуливаясь на лыжах по окрестностям.
  3. Плавание: Плавание - это отличный способ укрепить все группы мышц и улучшить кардиоваскулярную систему. Вы можете посещать бассейн или наслаждаться плаванием в озере или море.
  4. Носить продукты и сумки: Обычные ежедневные задачи, такие как ношение сумок с продуктами или хождение пешком по городу, могут стать дополнительной физической активностью, помогающей сжигать калории и укреплять мышцы.
  5. Восхождение в горы и велосипедная езда: Если вы любите природу и активные виды отдыха, восхождение в горы и велосипедная езда отлично подойдут для вас. Эти виды активности развивают силу, выносливость и координацию.

Важно выбирать те виды активности, которые вам интересны и приносят удовольствие. Главное - оставаться активным и регулярно заниматься физической активностью, чтобы поддерживать здоровый образ жизни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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