Фитнес-тренер перечислила пять распространённых ошибок при выполнении ягодичного моста

Фитнес-тренер рассказала, каковы типичные ошибки при выполнении ягодичного моста

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась информацией о распространенных ошибках, которые часто допускают спортсмены при выполнении ягодичного моста.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Одной из главных ошибок является неправильное распределение упора на шею. Соболь объяснила, что вместо шеи упор должен быть сконцентрирован на центре лопаток. Неправильное напряжение шеи может привести к травмам.

Также, спортсменам не следует забывать о напряжении пресса во время выполнения упражнения. Баланс также является важным аспектом, и спортсмены не должны позволять телу перекоситься в сторону, добавила эксперт.

Соболь также привела правильную позицию для выполнения ягодичного моста: лопатки должны быть слегка сведены, колени согнуты под углом 90 градусов, ступни находятся на ширине таза и параллельны друг другу, а руки вытянуты вдоль тела. Во время выполнения упражнения, на выдохе, таз поднимается вверх, создавая прямую линию от колен до плеч.

Одной из частых ошибок является слишком быстрое выполнение упражнения. Для достижения наилучшего результата, Соболь рекомендует использовать различные темпы, включая медленное и среднее.

"Кроме того, важно зафиксировать таз в верхней точке на 2-3 секунды, а затем медленно опустить его. Так вы лучшее задействуете ягодицы. Бросать таз вниз нельзя, есть риски травм поясницы", — заключила Соболь в разговоре со "Спорт-Экспрессом".