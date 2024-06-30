Тарасова удивлена, как можно осуждать россиян на ОИ-2024: "У нас нет другой профессии и жизни"

Известный тренер и спортивный деятель Татьяна Тарасова выразила свою поддержку российским спортсменам, участвующим в Олимпийских играх-2024, и призвала не осуждать их решение.
Она подчеркнула, что необходимо понять и уважать, что спорт — это профессия и жизнь для этих атлетов. Несмотря на некоторые осуждения, Тарасова поддерживает решение спортсменов и призывает других делать то же самое.
"Знаю, что кто-то осуждает российских спортсменов за участие. Ещё чего не хватало? Они что, не понимают, что это наша профессия, жизнь наша? У нас нет другой профессии и другой жизни", — сказала Тарасова в беседе с "Чемпионатом".
В настоящее время 27 российских спортсменов получили разрешение от Международного олимпийского комитета на участие в Олимпийских играх в Париже. Однако некоторые из них отказались принять приглашение.
Олимпийские игры в Париже запланированы на период с 26 июля по 11 августа. Российским спортсменам будет запрещено проявлять любую связь со своей страной и участвовать в командных соревнованиях.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.