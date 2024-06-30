Стало известно, в какой вуз поступает Валиева после окончания 11 класса

Школа "Самбо-70" объявила, что Камила Валиева, выпускница 11 класса и заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, продолжит своё обучение в Московском государственном университете спорта и туризма (МГУСиТ).
Пресс-служба школы поздравила Камилу с успешным завершением среднего общего образования и выразила гордость за все её достижения.
Они выразили уверенность в том, что Камила будет и дальше преуспевать и достигать новых высот в своей карьере.
"Мы гордимся тем, что она начала свой путь с московского спорта, поступив в нашу школу, и уверены, что, продолжив своё обучение у наших коллег в МГУСиТ (Московский государственный университет спорта и туризма), Камила достигнет ещё больших успехов и новых свершений!" — говорится в Телеграм-канале "Самбо-70".
Ранее стало известно, что Валиева примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки, которая заверила, что все необходимые разрешения для дисквалифицированной спортсменки для этого получены.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.