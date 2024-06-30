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Аршавин сравнил игру сборной Италии на Евро-2024 с достижениями "Спартака"

Аршавин подверг критике игру сборной Италии на Евро-2024: не увидел большую команду

1:31
Спорт

Бывший форвард сборной России и "Арсенала" Андрей Аршавин высказал свои комментарии о поражении сборной Италии, которую возглавляет Лучано Спаллетти, в 1/8 финала Евро-2024 от Швейцарии со счетом 0:2.

Аршавин подверг критике игру сборной Италии на Евро-2024: не увидел большую команду
Фото: commons.wikimedia.org by wonker, CC BY 2.0

Аршавин подчеркнул, что хотя тренер может слушать мнение других, однако решения принимает и несёт ответственность только он. Он также отметил, что дискуссии со стороны являются частью шоу, но на самом деле это серьезное спортивное соревнование.

Аршавин сказал, что на текущем Евро он не увидел, что сборная Италии является великой командой, несмотря на то, что они имеют на форме четыре звезды. Он напомнил, что и у "Спартака" есть четыре звезды, но это не делает их сильнее.

"На этом Евро я не увидел, что сборная Италии — это большая команда. У них четыре звезды на форме? У "Спартака" тоже четыре звезды, и что?" — сказал Аршавин в эфире телеканала "Матч ТВ".

Сборная Италии, ставшая чемпионом на предыдущем Евро-2020, покинула турнир в 1/8 финала после поражения от Швейцарии со счетом 0:2. На групповом этапе, они заняли второе место в группе B с четырьмя очками и обеспечили себе выход в плей-офф благодаря голу, забитому на 90+8-й минуте в последнем матче с Хорватией.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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