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Губерниев написал странную шутку после остановки матча Германия-Дания, упомянув РПЛ

Губерниев разместил непонятный пост после остановки матча между Германией и Данией

1:45
Спорт

Российский комментатор Дмитрий Губерниев в своём посте на Телеграм-канале поделился странным шуткой о плохих погодных условиях, из-за которых была остановлена игра между Германией и Данией на Евро-2024.

Губерниев разместил непонятный пост после остановки матча между Германией и Данией
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

Комментатор в шуточной форме вспомнил условия, с которыми сталкиваются игроки в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Он отметил, что ему безразличны снег, жара или проливной дождь, когда он смотрит свою любимую РПЛ. Он также отметил, что игра на территории России при плохой погоде не останавливается.

Затем Губерниев сделал несколько игровых отсылок, напоминающих о его работе комментатором, включая упоминание Видеоассистентского Рефери (VAR). Он также использовал слова, капли дождя сравнивая со слезами Marusa Karaseff, возможно, намекая на эмоциональные моменты во время матча.

«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда моя родная РПЛ со мной…Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня — играть в России в холода фигня…. Все равно в мороз и дождь играть не брошу: осень-весна система хороший… Дождь иль снег — любое время года надо по судейски принимать… Подожди, дожди, дожди, я оставил свой ВАР позади… Кап, кап, Кап, из ясных глаз Маруси капают слезы Karaseff….», — написал Губерниев.

Напомним, что в описанном матче Германия обыграла Данию со счетом 2:0 и вышла в следующую стадию турнира.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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