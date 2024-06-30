О развитии мас‑рестлинга рассказали на Играх "Дети Азии"

На Играх "Дети Азии" обсудили масс-рестлинг

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Президент Ассоциации национальных видов спорта Якутии Александр Ким‑Кимэн рассказал, как в мире развивается мас‑рестлинг. Он выступил на турнире "Дети Азии", который закончился 29 июня.

Фото: www.dvidshub.net by Senior Airman Brett Clashman, PDM

Там прошли соревнования по мас-рестлингу. Этот вид спорта появился в Якутии, образовался он от традиционной игры в перетягивание палки.

"В Индии, Пакистане, Канаде в школьную программу ввели мас‑рестлинг. Мы дарим этот российский вид спорта всему миру", — сказал Ким‑Кимэн в эфире "Матч ТВ".

Международные спортивные игры "Дети Азии" проходят с 25 июня по 7 июля в Якутске.