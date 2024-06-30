Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кадыров призвал не называть террористов "исламистами"
Надежда Бабкина опровергла слухи о романе с молодым директором Сергеем Рябовым
Польша и Прибалтика намерены возвести линию обороны на границе с Союзным государством
Скрытая правда о дебюте Паттинсона: роль, которую никто не увидел
В Дагестане схватили фанатика, угрожавшего врачу за мнимое оскорбление мусульманки
Как безопасно и правильно обойти или проехать яму на дороге
Популярное японское лакомство: мороженое с зелёным чаем матча
В министерстве обороны доложили о новых успехах ВС РФ
Что предполагает страхование предпринимательских рисков?
Журова поддержала дзюдоистов, которые отказались ехать на Олимпиаду

Журова: МОК не должен выбирать, кто будет выступать за нашу команду

1:05
Спорт

Депутат Госдумы России Светлана Журова считает, что дзюдоисты, которые отказались ехать на Олимпиаду, поступили правильно в ситуации когда сильнейших не допустили.

Журова: МОК не должен выбирать, кто будет выступать за нашу команду
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Она заявила, что сама мы тоже в подобной ситуации не поехала на состязания.

"Если бы лидеров лишили возможности, а я была слабее, но меня допустили, я бы не поехала. Ну как? Достойные выступления не едут, а мне МОК кидают подачку: езжайте уж, пожалуйста. Они хотели создать внутри команды ситуацию, в которой спортивный принцип не главенствует", цитирует Журову "Матч ТВ".

Она добавила, что не представителям МОК решать, кто будет выступать за нашу команду, а, получается, что решают они.

"Сначала это были допуски до Игр из‑за разбирательств по допингу, а теперь ты можешь не поехать за лайк президенту или за службу в Вооруженных силах. Те ребята, которые отказываются, тем самым дают понять: мы не хотим ехать туда, куда не отобрались по спортивному принципу, — заключила депутат.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Почти пустой зал встретил Кристину Орбакайте в Израиле: на концерт пришли преимущественно пожилые люди

После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.

На концерт Кристины Орбакайте в Израиле почти никто не пришёл
Раскрываем секрет богатого урожая помидоров
Что нужно давать помидорам в июле, чтобы получить много урожая
Автолюбители в восторге: простое средство, чтобы фары сияли как новые
Российский GLSDB: какой сюрприз для ВСУ приготовила наша "оборонка"
В Часове Яре российская армия пересекла канал "Северский Донец — Донбасс" Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Выкапывать или подождать: когда лучше убирать чеснок?
Вы даже не подозревали: почему моторное масло уходит бесследно
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Хотите больше лаванды для вашего сада? Осваиваем простые методы размножения
Последние материалы
В министерстве обороны доложили о новых успехах ВС РФ
Что предполагает страхование предпринимательских рисков?
Ясколка: снежный ковёр на вашей клумбе
Скрытые расходы на отдых "всё включено" в Египте, о которых стоит знать туристам
Стало известно, почему кошки любят прятаться под одеялом
В Индии разгорается скандал: замужних женщин не допускают к работе по сборке iPhone
Съёмки фильма "Бэтмен 2" стартуют в начале 2025 года
Губерниев разместил непонятный пост после остановки матча между Германией и Данией
Секреты идеального спортивного белья: комфорт и поддержка на тренировках
Пермский Политех расссчитал влияние газотурбинных двигателей на экологию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников