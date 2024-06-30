Журова поддержала дзюдоистов, которые отказались ехать на Олимпиаду

Депутат Госдумы России Светлана Журова считает, что дзюдоисты, которые отказались ехать на Олимпиаду, поступили правильно в ситуации когда сильнейших не допустили.
Она заявила, что сама мы тоже в подобной ситуации не поехала на состязания.
"Если бы лидеров лишили возможности, а я была слабее, но меня допустили, я бы не поехала. Ну как? Достойные выступления не едут, а мне МОК кидают подачку: езжайте уж, пожалуйста. Они хотели создать внутри команды ситуацию, в которой спортивный принцип не главенствует", цитирует Журову "Матч ТВ".
Она добавила, что не представителям МОК решать, кто будет выступать за нашу команду, а, получается, что решают они.
"Сначала это были допуски до Игр из‑за разбирательств по допингу, а теперь ты можешь не поехать за лайк президенту или за службу в Вооруженных силах. Те ребята, которые отказываются, тем самым дают понять: мы не хотим ехать туда, куда не отобрались по спортивному принципу, — заключила депутат.
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