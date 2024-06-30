Хоккеист Демидов рассказал, о чем у него шла беседа с Ротенбергом

Хоккеист Демидов говорил с Ротенбергом о финальной серии игр

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Хоккеист Иван Демидов рассказал, о чем общался с бизнесменом Романом Ротенбергом. Они тепло беседовали в чемпионской раздевалке "СКА‑1946".

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Mozhaev 1988, CC BY-SA 4.0

"Мы с Романом Борисовичем говорили об игре, о финальной серии, когда наблюдали ее рядом с бортиком из‑за стекла. Обсуждали игровые моменты и радовались победе. Мы не обсуждали мое будущее, — цитирует Демидова "Матч ТВ".

На драфте новичков НХЛ‑2024 18‑летнего Демидова под номером пять выбрал клуб "Монреаль Канадиенс".