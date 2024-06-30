Велогонщик Сырица уведомил МОК о том, что примет участие в Олимпиаде

Российский велогонщик Сырица отправится на Олимпиаду в Париж

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Российский велогонщик Глеб Сырица сообщил в Международный олимпийский комитет, что будет состязаться в Летних Олимпийских играх в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Paulkeller, CC BY-SA 3.0

Ранее МОК послала ему приглашение для выступления в велоспорте на шоссе. Глеб Сырица имеет право занять квоту на Играх в Париже после отказа спортсмена Александра Власова.

Из России на Игры-2024 отправятся велогонщики Глеб Сырица, Алена Иванченко и Тамара Дронова. Им придётся выступать в нейтральном статусе.

"Подтверждение для МОК я отправил", — цитирует Сырицу "Матч ТВ".

Ранее российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпийских играх, посчитав нейтральный статус унизительным.