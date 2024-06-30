Велогонщик Сырица уведомил МОК о том, что примет участие в Олимпиаде

Российский велогонщик Глеб Сырица сообщил в Международный олимпийский комитет, что будет состязаться в Летних Олимпийских играх в Париже.
Ранее МОК послала ему приглашение для выступления в велоспорте на шоссе. Глеб Сырица имеет право занять квоту на Играх в Париже после отказа спортсмена Александра Власова.
Из России на Игры-2024 отправятся велогонщики Глеб Сырица, Алена Иванченко и Тамара Дронова. Им придётся выступать в нейтральном статусе.
"Подтверждение для МОК я отправил", — цитирует Сырицу "Матч ТВ".
Ранее российские дзюдоисты отказались от участия в Олимпийских играх, посчитав нейтральный статус унизительным.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.