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Кремлев надеется, что борцы и другие российские спортсмены вслед за дзюдоистами откажутся от участия в ОИ-2024

Кремлёв надеется, что и другие российские спортсмены откажутся участвовать в ОИ

1:05
Спорт

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв поддержал решение Федерации дзюдо России отказаться от участия в Играх-2024. Он хотел бы, чтобы и другие российские спортсмены, в том числе и борцы, последовали примеру дзюдоистов.

Кремлёв надеется, что и другие российские спортсмены откажутся участвовать в ОИ
Фото: commons.wikimedia.or by Наталия Токмогашева, CC BY-SA 4.0

"Когда спортсмену говорят выступать без флага и гимна — это унижение. Спортсмен сам не должен унижаться и ехать куда‑то без флага и гимна. Нужно, чтобы им гордились. А когда ты отказываешься от своей родной матери, кто тобой тогда будет гордиться? Это позор общества. Спортсмены, которые идут выступать только под своим флагом и гимном, герои", — цитирует Кремлёва "Матч ТВ".

Он считает, что федерация дзюдо и спортсмены сделали правильное решение, отказавшись от участия в олимпиаде.

"Надеюсь, борьба тоже возьмет пример и так же подключится, как и все другие виды спорта, они все‑таки одумаются и не будут отворачиваться от своей матери", — заключил Умар Кремлёв.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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