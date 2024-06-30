Валентина Родионенко прокомментировала отказ дзюдоистов от участия в Олимпиаде

Родионенко об отказе дзюдоистов от участия в ОИ-2024: Нельзя всё время уступать

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поддержала решение Федерации дзюдо России, которая отказалась участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до участия только в нейтральном статусе. Российские дзюдоисты решили не ехать на Игры, так как не хотят выступать в унизительном статусе.

"Правильно делают. Нельзя всё время уступать и позволять нас так унижать, должна быть принципиальная позиция. Ребята понимают, что такое ехать и выступать в унизительном положении. Эта ситуация с отказом показывает, кто чего стоит, какое отношение у людей у своей стране. И подобное дорогого стоит, — приводит слова Родионенко "Матч ТВ".

МОК допустил четверых российских дзюдоистов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Всего у сборной России было 12 квот для участия.