Поединок бойцов UFC Брайана Ортеги и Диего Лопеса пройдет 30 июня

Бойцы UFC Брайан Ортега и Диего Лопес встретятся на ринге 30 июня

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Бойцы UFC Брайан Ортега и Диего Лопес подерутся 30 июня на турнире UFC 303.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

Спортсмены проведут бой в легком весе. Турнир по смешанным единоборствам начался 29 июня в Лас‑Вегасе. Прямую трансляцию покажут на телеканалах "Матч! Боец" 30 июня с 01:00 по московскому времени и "Матч ТВ" с 05:00.

В этот вечер на ринге встретятся 33‑летний американец Ортега, по прозвищу T‑City, имеет профессиональный рекорд 16-3 и 29-летний бразильский спортсмен Лопес, его профессиональный рекорд 24-6.