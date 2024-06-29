Теннисистка Калинская не поедет на Олимпиаду в Париж, несмотря на допуск

Калинская не примет участие в ОИ-2024, хоть и получила нейтральный статус

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Россиянка Анна Калинская не поедет на Олимпийские игры в Париж, несмотря на допуск, который она получила от Международного олимпийского комитета. Об этом рассказал президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Фото: flickr.com by Tulane Public Relations, CC BY 2.0

Теннисистке дали нейтральный статус.

Ранее МОК одобрил приглашение на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже теннисистов Калинской и Павла Котова в нейтральном статусе.

"Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде. Сегодняшний список — это дополнение, ждём новых дополнений в ближайшее время, — цитирует Тарпищева "Матч ТВ".

В 2022 году МОК на фоне конфликта России и Украины рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных турнирах. Через некоторое время глава организации Томас Бах заявил, что МОК допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Игр‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе.