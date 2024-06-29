Теннисистка Калинская не поедет на Олимпиаду в Париж, несмотря на допуск

Россиянка Анна Калинская не поедет на Олимпийские игры в Париж, несмотря на допуск, который она получила от Международного олимпийского комитета. Об этом рассказал президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Теннисистке дали нейтральный статус.
Ранее МОК одобрил приглашение на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже теннисистов Калинской и Павла Котова в нейтральном статусе.
"Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде. Сегодняшний список — это дополнение, ждём новых дополнений в ближайшее время, — цитирует Тарпищева "Матч ТВ".
В 2022 году МОК на фоне конфликта России и Украины рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до участия в международных турнирах. Через некоторое время глава организации Томас Бах заявил, что МОК допустит российских и белорусских спортсменов, успешно прошедших отбор, до летних Игр‑2024 в индивидуальном нейтральном статусе.
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