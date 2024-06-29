Дана Уайт прокомментировал решение Усика отказаться от титула IBF

Президент UFC Дана Уайт возмутился отказом украинца Усика от титула IBF

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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу решения боксёра из Украины Александра Усика отказаться от чемпионского титула IBF.

Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), CC BY-SA 4.0

Этот титул теперь вакантный.

"Это возмутительно. Я считаю, что Турки Аль аш-Шейх или кто-то другой должен разобраться с этим", — цитирует Уайта РБК.

Президент промоушена заявил, что в ближайшие годы будет внимательно следить за ситуацией в боксе.

"Турки организует бои на отличном уровне, никто другой не может сделать ничего подобного. Бой Усика и Фьюри был очень интересным. У Турки свое видение спорта. Я думаю, что он сделает все, чтобы в будущем такие вещи не повторялись", — добавил Уайт.

Александр Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира 18 мая благодаря победе над Тайсоном Фьюри раздельным решением судей.