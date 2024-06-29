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Дана Уайт прокомментировал решение Усика отказаться от титула IBF

Президент UFC Дана Уайт возмутился отказом украинца Усика от титула IBF

0:57
Спорт

Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу решения боксёра из Украины Александра Усика отказаться от чемпионского титула IBF.

Президент UFC Дана Уайт возмутился отказом украинца Усика от титула IBF
Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), CC BY-SA 4.0

Этот титул теперь вакантный.

"Это возмутительно. Я считаю, что Турки Аль аш-Шейх или кто-то другой должен разобраться с этим", — цитирует Уайта РБК.

Президент промоушена заявил, что в ближайшие годы будет внимательно следить за ситуацией в боксе.

"Турки организует бои на отличном уровне, никто другой не может сделать ничего подобного. Бой Усика и Фьюри был очень интересным. У Турки свое видение спорта. Я думаю, что он сделает все, чтобы в будущем такие вещи не повторялись", — добавил Уайт.

Александр Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира 18 мая благодаря победе над Тайсоном Фьюри раздельным решением судей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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