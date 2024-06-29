Мусаев нокаутировал Рамазанова на PFL 6 в США

Шамиль Мусаев победил Мурада Рамазанова техническим нокаутом

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Российский боец Шамиль Мусаев одержал победу над соотечественника Мурадом Рамазановым техническим нокаутом в турнире PFL 6.

Фото: flickr.com by Eric Langley, CC BY 2.0

Бой был коротким. Он продолжался всего 1 минуту 51 секунду.

В ММА Мусаев выступает с 2013 года. За это время он провёл 18 боёв, 17 из которых успешные. Мусаев — шестикратный чемпион России и чемпион Европы по ушу.

Кстати, PFL — бойцовская организация США, которая проводит турниры по смешанным единоборствам с 2012 года.