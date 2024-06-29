Россиянин Вася Пельмень победил в дебютном бое в шоу пощечин Даны Уайта

Турнир по пощечинам Power Slap 8 29 июля прошел в Лас-Вегасе, США. В нем принял участие боец из России Василий Камоцкий, он же Вася Пельмень.
Бился он против поляка Камила Марусаща по прозвищу Полярный Медведь. Известность к Василию пришла после участия в шоу Амирана Сардарова "Каменные лица", где он вырубал всех соперников одной, максимум двумя пощечинами.
Еще Пельмень выступал в ММА, где набил рекорд из семи побед и одной ничьей, сообщает "СЭ".
Президент UFC Дана Уайт, который и создал Power Slap, давно присматривался к россиянину — он наткнулся на видео с его участием, причем больше всего Дану впечатлил ролик поединка, в котором Пельмень проиграл Вячеславу Зезюле.
Затем Уайт создал шоу Power Slap. Василий сначала отказывал из-за слабого финансового предложения — в России платили больше. В итоге Пельменя все же убедили выступить в Америке, а к дебюту он готовился в компании Александра Волкова.
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