Украинский вратарь Лунин не продлил контракт с мадридским "Реалом"

Marca: Украинец Лунин не продлил контракт с "Реалом"

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин решил не продлевать контракт с испанским футбольным клубом. Его соглашение со "сливочными"заканчивается летом 2025 года, пишет издание Marca.

Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

Руководство "Реала" догадывалось, что украинский голкипер собирается перейти в другую команду. Это стало известно после финала Лиги чемпионов, где Лунин не защищал ворота мадридского клуба. При этом в "Реале" хотят, чтобы Лунин не уходил до конца срока своего контракта.

В прошедшем сезоне украинский вратарь сыграл в 32 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл "на ноль". Рыночная стоимость Лунина составляет € 25 млн, сообщает "Чемпионат".