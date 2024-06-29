Украинский вратарь Лунин не продлил контракт с мадридским "Реалом"

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин решил не продлевать контракт с испанским футбольным клубом. Его соглашение со "сливочными"заканчивается летом 2025 года, пишет издание Marca.
Руководство "Реала" догадывалось, что украинский голкипер собирается перейти в другую команду. Это стало известно после финала Лиги чемпионов, где Лунин не защищал ворота мадридского клуба. При этом в "Реале" хотят, чтобы Лунин не уходил до конца срока своего контракта.
В прошедшем сезоне украинский вратарь сыграл в 32 матчах во всех турнирах, в 12 из которых он отыграл "на ноль". Рыночная стоимость Лунина составляет € 25 млн, сообщает "Чемпионат".
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