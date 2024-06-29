Экс-игрок "Реала" Гути рассказал, из-за чего он злой на Кварацхелию

Гути зол на Хвичу Кварацхелию за то, что он до сих пор не прислал ему футболку

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании Гути держит зло на нападающего "Наполи" и грузинской национальной сборной Хвичу Кварацхелию за то, что он не сдержал свое обещание — не прислал игровую футболку.

Фото: Инстаграм Хвичи Кварацхелии

Гути рассказал, что вёл переписку с Кварацхелией, который пообещал прислать ему игровую футболку, однако до сих пор этого не сделал.

"Надеюсь, что смогу передать ему отсюда: во время этого Евро я бы очень хотел получить одну из его футболок в составе сборной Грузии. Именно с текущего чемпионата Европы", — цитирует Гути "Чемпионат".

Послание Кварацхелии Гути передал в эфире футбольной программы El Chiringuito TV.

Ранее игрок мадридского клуба отправил игроку "Наполи" футболку с автографом и написал: "Жду в "Реале". Твоя игра заставит влюбиться многих". Сейчас Кварацхелия в составе сборной Грузии принимает участие на Евро-2024. В 1/8 финала 30 июня грузинская национальная команда будет играть с Испанией.