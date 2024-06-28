Черчесов сделал заявление после перебранки с казахским журналистом из-за языка

Черчесов после перепалки с журналистом сообщил, что начал изучать казахский язык

Тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов поделился новостью о том, что он начал изучать казахский язык.

Фото: ru.wikipedia.org by Александр Вепрёв, CC BY-SA 4.0

В своем сообщении в социальных сетях Черчесов выразил радость от нахождения в красивой и гостеприимной стране Казахстан. Он также попросил поддержки на этом сложном пути и отметил, что только объединившись, команда сможет достичь высоких результатов.

Черчесов отметил значимость казахского языка в общении и взаимопонимании и провел свой первый урок изучения языка. Он выразил уверенность, что это поможет ему лучше адаптироваться в новой среде и лучше понять культуру и традиции Казахстана.

"С сегодняшнего дня я начал изучение казахского языка, который играет важную роль в нашем общении и понимании. Сегодня я провёл первый урок. Уверен, что это поможет мне быстрее освоиться здесь и лучше понимать культуру и традиции вашей страны", — написал Черчесов в соцсетях.

Ранее на пресс-конференции, Черчесову был задан вопрос на казахском языке, на который он попросил помощи у президента Казахстанской федерации футбола. Однако, когда ему был задан второй вопрос на казахском языке, тренер не сдержался и вступил в перепалку с журналистом.

3 июня стало известно о назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера сборной Казахстана. Ранее, он работал в венгерском клубе "Ференцварош", где покинул свою позицию в июле 2023 года.