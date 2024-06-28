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Тарпищев: "Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде"

Тарпищев сообщил, что допущенная к ОИ-2024 Калинская не выступит на Олимпиаде

1:46
Спорт

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что российская теннисистка Анна Калинская не сможет принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет включил её в список допущенных нейтральных атлетов.

Тарпищев сообщил, что допущенная к ОИ-2024 Калинская не выступит на Олимпиаде
Фото: commons.wikimedia.org by Peter Menzel, CC BY-SA 2.0

Тарпищев подчеркнул, что данное решение может быть связано с дополнительными изменениями в списке участников, которые могут быть объявлены в ближайшее время.

"Калинская, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде. Сегодняшний список — это дополнение, ждём новых дополнений в ближайшее время", — сказал Тарпищев, которого цитирует "Матч ТВ".

Такое заявление Тарпищева подтверждает то, что несколько дней назад пресс-служба турнира WTA-500 в Вашингтоне объявила о участии Калинской в предстоящих соревнованиях, которые пройдут в то же время, что и Олимпиада-2024 в Париже.

Причины, по которым Калинская не сможет участвовать в Олимпиаде, не были озвучены. Однако, вероятно, решение ФТР отказать ей в участии связано с требованием одобрения национальной теннисной федерацией для российских спортсменов, включенных в список нейтральных участников. Возможно, ФТР приняла такое решение по своим внутренним причинам.

Анна Калинская занимает 17-е место в мировом рейтинге WTA и является одной из наиболее успешных российских теннисисток. Она побеждала сильных соперниц, таких как Каролина Плишкова и Арина Соболенко. Отсутствие Калинской на Олимпиаде может считаться значительной потерей для российской команды.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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