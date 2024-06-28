Черчесов разозлился из-за вопроса журналиста на казахском языке

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Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке от корреспондента

1:10
Спорт

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов возмутился отношением журналиста во время пресс-конференции.

Черчесов остался недоволен вопросом на казахском языке от корреспондента
Фото: commons.wikimedia.org by Djvigrid

Дело в том, что корреспондент обратился с вопросом к Черчесову на казахском языке, пишет Tengri Sport.

Прошла пресс-конференция по случаю назначения на пост главного тренера сборной Казахстана. Вопрос журналиста Черчесову перевел президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов. После корреспондент опять задал вопрос на казахском, которым тренер остался недоволен.

— Я извиняюсь, вы откуда? — спросил Черчесов.

— Я из Казахстана, — ответил журналист.

— Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?

— Давайте, отвечайте.

— Но ведь никто не поймет, — резюмировал российский специалист.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Команда под его наставничеством дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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