Из тюрьмы в Париж: отсидевший за педофилию волейболист выступит на ОИ-2024

Волейболист, изнасиловавший 12-летнюю девочку, выступит на Олимпиаде

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пляжный волейболист из Нидерландов Стивен ван де Вельде, отбывший наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, поедет на Олимпиаду в Париж.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

Он изнасиловал 12-летнюю девочку, пишет РИА Новости.

Вана де Вельде осудили в 2016 году в Великобритании. По законам этой страны любой половой контакт с несовершеннолетним лицом, вне зависимости от согласия, считается изнасилованием.

В нидерландском законодательстве предусмотрены другие формулировки. Спортсмен был приговорен к четырем годам тюремного заключения, после чего отбыл часть срока в Англии, затем экстрадировали в Нидерланды.

"Этот спортсмен доказывает, что он — образцовый профессионал. Нет никаких оснований сомневаться в нём с момента его возвращения. Мы полностью поддерживаем его участие в Олимпиаде в Париже, которое он заслужил", — заявили на официальном сайте Волейбольного союза Нидерландов.

В 2015 году ван де Вельде выиграл чемпионат Нидерландов.