Из тюрьмы в Париж: отсидевший за педофилию волейболист выступит на ОИ-2024

Пляжный волейболист из Нидерландов Стивен ван де Вельде, отбывший наказание по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, поедет на Олимпиаду в Париж.
Он изнасиловал 12-летнюю девочку, пишет РИА Новости.
Вана де Вельде осудили в 2016 году в Великобритании. По законам этой страны любой половой контакт с несовершеннолетним лицом, вне зависимости от согласия, считается изнасилованием.
В нидерландском законодательстве предусмотрены другие формулировки. Спортсмен был приговорен к четырем годам тюремного заключения, после чего отбыл часть срока в Англии, затем экстрадировали в Нидерланды.
"Этот спортсмен доказывает, что он — образцовый профессионал. Нет никаких оснований сомневаться в нём с момента его возвращения. Мы полностью поддерживаем его участие в Олимпиаде в Париже, которое он заслужил", — заявили на официальном сайте Волейбольного союза Нидерландов.
В 2015 году ван де Вельде выиграл чемпионат Нидерландов.
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