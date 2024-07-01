Как сжечь 600 калорий за час: вам помогут упражнения из степ-аэробики

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Суть степ-аэробики заключается в ритмичных шагах на платформу, а также смене траектории, направления и скорости движения.

Фото: commons.wikimedia.org by сайт localfitness.com.au, CC BY-SA 3.0

Сначала нужно сделать аэробную разминку, пошагав на полу и сделав небольшую растяжку, это позволит избежать травм. Затем начинается активная фаза, где вы и будете разучивать разные виды "степов", составлять из них связки шагов. В конце занятия вас ждёт небольшая заминка.

"Тренировки будут полезны людям, которые хотят снизить вес, повысить выносливость, снять стресс и улучшить общее состояние организма", — цитирует "Чемпионат" тренера Ксению Шульгу.

Базовые упражнения из степ-аэробики: basic Step; knee up; mambo и сurl Leg.