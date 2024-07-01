Прыгаем вдвойне: тренер рассказал, как научиться делать двойные прыжки на скакалке

В прыжках на скакалке задействовано много мышц: ягодицы, квадрицепсы, двуглавая мышца и даже пресс, предплечья, бицепсы и кисти рук, с помощью которых вращается сама скакалка. Особую нагрузку получают икроножные мышцы и мускулы бёдер. Как выполнить двойные прыжки, тем самым усложнить себе нагрузку, рассказала тренер Екатерина Кравченко.
Она считает, что прыжки со скакалкой положительно влияют на дыхательную систему. За час прыжков сжигается около 1000 килокалорий, значит, за 10 минут в среднем вы потеряете приблизительно 170 ккал.
"Чтобы прокрутить скакалку дважды за один прыжок, нужно высоко прыгнуть и очень быстро вращать руки в фазе прыжка. А при приземлении, наоборот, замедлить движение. Помните, что основная работа рук должна осуществляться не в локтевом суставе, а в лучезапястном", — цитирует тренера "Чемпионат".
Она добавила, что во время прыжка не нужно сгибать корпус. Стопы должны быть параллельны полу, носок не смотрит вниз при прыжке.
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