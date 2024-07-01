Прыгаем вдвойне: тренер рассказал, как научиться делать двойные прыжки на скакалке

Тренер рассказала как делать двойные прыжки со скакалкой

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

В прыжках на скакалке задействовано много мышц: ягодицы, квадрицепсы, двуглавая мышца и даже пресс, предплечья, бицепсы и кисти рук, с помощью которых вращается сама скакалка. Особую нагрузку получают икроножные мышцы и мускулы бёдер. Как выполнить двойные прыжки, тем самым усложнить себе нагрузку, рассказала тренер Екатерина Кравченко.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, PDM

Она считает, что прыжки со скакалкой положительно влияют на дыхательную систему. За час прыжков сжигается около 1000 килокалорий, значит, за 10 минут в среднем вы потеряете приблизительно 170 ккал.

"Чтобы прокрутить скакалку дважды за один прыжок, нужно высоко прыгнуть и очень быстро вращать руки в фазе прыжка. А при приземлении, наоборот, замедлить движение. Помните, что основная работа рук должна осуществляться не в локтевом суставе, а в лучезапястном", — цитирует тренера "Чемпионат".

Она добавила, что во время прыжка не нужно сгибать корпус. Стопы должны быть параллельны полу, носок не смотрит вниз при прыжке.