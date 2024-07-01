Этими приседаниями вы "удивите" мышцы ног

Сисси-приседания — результат поисков способа "удивить" свои мышцы и изолировать нагрузку. Это необходимо в момент, когда мышцы отказываются расти.
"К этому упражнению нужно основательно подготовиться", — цитирует тренера "Чемпионат".
Подготовка у упражнению: Для начала важно уметь удерживать нейтральное положение корпуса под нагрузкой. Для этого потребуется отработать такие упражнения, как квадрат, мёртвый жук и планка.
Ваши коленные, голеностопные и тазобедренные суставы должны быть в норме. Еще вам понадобится некоторое время на обучение мышц работе в эксцентрическом режиме. Для этого на начальном этапе подойдут нордические наклоны и обратные нордические наклоны.
Чтобы выполнить упражнение, вертикально встаньте рядом с опорой. Ноги расположите на ширине тазовых костей. Далее обеспечьте телу нейтральное выравнивание, напрягая мышцы брюшной и ягодичной области. Начните медленно сгибать ноги в коленях, они выходят вперёд. Параллельно поднимаясь на носки и отклоняя корпус назад. Бёдра в тазобедренных суставах должны быть зафиксированы. Вам стоит придерживаться рукой за опору. Все время контролируйте движение, в нём нет "зон расслабления". Опуститесь до угла в коленном суставе в 90 градусов, после чего начните подъём в исходное положение.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.