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Этими приседаниями вы "удивите" мышцы ног

Сисси-приседания помогут нарастить мышцы ног

1:29
Спорт

Сисси-приседания — результат поисков способа "удивить" свои мышцы и изолировать нагрузку. Это необходимо в момент, когда мышцы отказываются расти.

Сисси-приседания помогут нарастить мышцы ног
Фото: flickr.com by Andrés Nieto Porras from Palma de Mallorca, España, CC BY-SA 2.0

"К этому упражнению нужно основательно подготовиться", — цитирует тренера "Чемпионат".

Подготовка у упражнению: Для начала важно уметь удерживать нейтральное положение корпуса под нагрузкой. Для этого потребуется отработать такие упражнения, как квадрат, мёртвый жук и планка.

Ваши коленные, голеностопные и тазобедренные суставы должны быть в норме. Еще вам понадобится некоторое время на обучение мышц работе в эксцентрическом режиме. Для этого на начальном этапе подойдут нордические наклоны и обратные нордические наклоны.

Чтобы выполнить упражнение, вертикально встаньте рядом с опорой. Ноги расположите на ширине тазовых костей. Далее обеспечьте телу нейтральное выравнивание, напрягая мышцы брюшной и ягодичной области. Начните медленно сгибать ноги в коленях, они выходят вперёд. Параллельно поднимаясь на носки и отклоняя корпус назад. Бёдра в тазобедренных суставах должны быть зафиксированы. Вам стоит придерживаться рукой за опору. Все время контролируйте движение, в нём нет "зон расслабления". Опуститесь до угла в коленном суставе в 90 градусов, после чего начните подъём в исходное положение.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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