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Делаем стойку на локтях смело. Тренер рассказала, как освоить асану

Тренер Ахметова рассказала, как встать на локти

1:18
Спорт

Стойка на локтях вниз головой, известная также, как Пинча Маюрасана в йоге — это не просто впечатляющий навык, но и важное упражнение для развития силы, баланса и концентрации. Фитнес-тренер Надежда Ахметова рассказала, как освоить асану.

Тренер Ахметова рассказала, как встать на локти
Фото: flickr.com by Everett Harper, CC BY-SA 2.0

"Для начала нужно уделить внимание подготовительным этапам — укреплению мышц, развитию баланса и гибкости плеч", — цитирует тренера "Чемпионат".

Для подготовки к стойке на локтях нужно выполнять следующие упражнения: классическая планка, боковая планка, отжимания. Помимо этого, нужно укреплять запястья.

Техника выполнения стойки на локтях: стоя на четвереньках, поставьте локти перед собой таким образом, чтобы предплечья были параллельны друг другу, а пальцы рук — широко расставлены. После этого выпрямите ноги и поставьте их на пальцы, стараясь тянуться тазом вверх.

"Если вы уверенно входите в стойку на голове, оторвите пальцы ног от пола и постепенно поднимите таз и бёдра в вертикальное положение", — объяснила тренер.

Перевёрнутые позы йоги сложны в исполнении. Их стоит осваивать под присмотром опытного инструктора, чтобы избежать падений и травм.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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