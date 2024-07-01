Делаем стойку на локтях смело. Тренер рассказала, как освоить асану

Стойка на локтях вниз головой, известная также, как Пинча Маюрасана в йоге — это не просто впечатляющий навык, но и важное упражнение для развития силы, баланса и концентрации. Фитнес-тренер Надежда Ахметова рассказала, как освоить асану.
"Для начала нужно уделить внимание подготовительным этапам — укреплению мышц, развитию баланса и гибкости плеч", — цитирует тренера "Чемпионат".
Для подготовки к стойке на локтях нужно выполнять следующие упражнения: классическая планка, боковая планка, отжимания. Помимо этого, нужно укреплять запястья.
Техника выполнения стойки на локтях: стоя на четвереньках, поставьте локти перед собой таким образом, чтобы предплечья были параллельны друг другу, а пальцы рук — широко расставлены. После этого выпрямите ноги и поставьте их на пальцы, стараясь тянуться тазом вверх.
"Если вы уверенно входите в стойку на голове, оторвите пальцы ног от пола и постепенно поднимите таз и бёдра в вертикальное положение", — объяснила тренер.
Перевёрнутые позы йоги сложны в исполнении. Их стоит осваивать под присмотром опытного инструктора, чтобы избежать падений и травм.
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