Ходим на руках: тренер назвала упражнения для впечатляющего трюка

Фитнес-тренер Надежда Ахметова рассказала, какие упражнения помогут научиться ходить на руках.
"Сначала нужно укрепить мышцы. Речь идёт о плечевом поясе, прессе и коре, мускулах спины", — цитирует ее "Чемпионат".
Ахметова порекомендовала добавить в тренировочную программу прогрессивную нагрузку. Нужно постепенно увеличивать вес и сложность упражнений.
Чтобы научиться ходить на руках, важно уметь держать баланс. Для этого подойдут следующие упражнения: стойка на одной ноге; повороты туловища на одной ноге.
Далее тренер назвала разминочные упражнения: марширование на месте — две минуты; вращение рук — одна минута; наклоны в стороны — одна минута; растяжка икр — 30 секунд на каждую ногу; вращение запястий и лодыжек — одна минута; прыжки на месте — одна минута; "Кошка-корова" — одна минута; динамическая растяжка бёдер — одна минута.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.