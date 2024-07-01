Ходим на руках: тренер назвала упражнения для впечатляющего трюка

Тренер Ахметова рассказала, как научиться ходить на руках

1:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Надежда Ахметова рассказала, какие упражнения помогут научиться ходить на руках.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathanfv, CC BY 3.0

"Сначала нужно укрепить мышцы. Речь идёт о плечевом поясе, прессе и коре, мускулах спины", — цитирует ее "Чемпионат".

Ахметова порекомендовала добавить в тренировочную программу прогрессивную нагрузку. Нужно постепенно увеличивать вес и сложность упражнений.

Чтобы научиться ходить на руках, важно уметь держать баланс. Для этого подойдут следующие упражнения: стойка на одной ноге; повороты туловища на одной ноге.

Далее тренер назвала разминочные упражнения: марширование на месте — две минуты; вращение рук — одна минута; наклоны в стороны — одна минута; растяжка икр — 30 секунд на каждую ногу; вращение запястий и лодыжек — одна минута; прыжки на месте — одна минута; "Кошка-корова" — одна минута; динамическая растяжка бёдер — одна минута.