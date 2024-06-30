Ноги как булыжники: тренер рассказал, как забыть о тяжести в ногах

Тренер Ходырев дал советы тем, кого мучает тяжесть в ногах

1:08 Your browser does not support the audio element. Спорт

Зачастую многие люди чувствуют невыносимую тяжесть в ногах. Это может быть следствием нескольких факторов: отёчность; варикозное расширение вен; синдром беспокойных ног; беременность; мышечная усталость и других. Тренер Егор Ходырев рассказал, как на это можно повлиять.

Фото: Openverse by quinn.anya, CC BY-SA 2.0

Во-первых, стоит начать делать массаж ног. Он снижает напряжение и уменьшает отёчность, способствует расслаблению мышц, улучшению лимфодренажа и стимуляции циркуляции крови. Также массаж улучшит общее состояние ног и снизит ощущение тяжести.

Во-вторых, нужно чаще менять положение ног в течение дня. Это поможет улучшить кровоток и уменьшить отёки. Кроме того, важно носить удобную обувь, использовать компрессионный трикотаж, применять холодный душ или лёд.

Ходырев уверяет, что снять с ног напряжение помогут следующие упражнения: сгибание и разгибание ног лёжа на спине; раскатка ног с роллом для МФР; перекаты с пятки на носок, пишет "Чемпионат".