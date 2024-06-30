Поднимаемся вверх и худеем. Как ходьба по лестнице помогает бороться с лишними кило?

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Тренер рассказала о пользе ходьбы по лестницам

1:15
Спорт

Ходьба — простое и доступное каждому упражнение, положительно влияющее на здоровье. Фитнес-тренер Екатерина Кравченко рассказала о таком видео нагрузки как ходьба по лестнице.

Тренер рассказала о пользе ходьбы по лестницам
Фото: flickr.com by zeevveez, CC BY 2.0

"Норма физической активности человека — 10 тысяч шагов в день. Но что делать, если хочется добавить динамики, эмоций и испытаний? Для этого отлично подойдет ходьба по лестничным пролётам", — цитирует тренера "Чемпионат".

По ее словам, ходьба по лестнице — отличный способ разнообразить однотипные пешие прогулки и усложнить их. Можно включить музыку в наушниках и подниматься по лестнице дома с первого этажа настолько, насколько сможете.

Также это отличная прокачка выносливости. Такую тренировку вполне можно назвать интервальной, где подъём — это силовая, тяжёлая часть, когда нужно поднапрячься, а спуск — период восстановления и передышка.

Кравченко уверена, что за 30 минут такой тренировки вы вспотеете насквозь, а калорий потратите в два раза больше, чем при обычной прогулке за то же время. Такая нагрузка тренирует дыхательную и сердечно-сосудистую системы, а также ЦНС.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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