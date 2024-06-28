Черчесов сцепился с журналистом из-за вопроса, заданного ему на казахском языке

Черчесов возмутился вопросом журналиста на казахском языке

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Тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов попал в конфликт с журналистом, который задал ему вопрос на казахском языке, сообщает Tengri Sport.

Фото: commons.wikimedia.org by Djvigrid

Согласно информации, Черчесову был задан вопрос на казахском языке, на что он обратился за помощью к президенту Казахстанской федерации футбола Адилету Барменкулову. Однако, когда журналист задал ему второй вопрос на казахском языке, тренер не смог сдержаться и ответил сам.

Услышав вопрос на казахском, Черчесов поинтересовался, откуда задавший его журналист родом.

"Почему ты так ко мне обращаешься? По-осетински можно тебе отвечать?", - спросил Черчесов.

После того, как журналист позволил ему это, Черчесов отметил, что в таком случае никто из присутствующих ничего не поймёт.

По приходу в сборную Казахстана Черчесов заявлял, что хорошо понимает по-казахски и не нуждается в переводчике. Однако, данный эпизод показал, что его языковая подготовка была недостаточной.

Этот инцидент вызвал негативную реакцию в социальных сетях и среди футбольных болельщиков, которые считают, что главный тренер сборной должен владеть языком страны, которую он представляет. Также возникли вопросы к президенту федерации футбола о выборе Черчесова без учета его языковых навыков.