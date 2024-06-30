Макс Ферстаппен выиграл первую практику на Гран-при Австрии

Пилот Ферстаппен — лучший в первой сессии свободных заездов Гран-при Австрии

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Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал лидером в первой сессии свободных заездов одиннадцатого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии. Его провели на автодроме "Шпильберг".

Фото: peterauto.peter.fr by Peter & Associés, CC BY 4.0

Результат его лучшего круга, возглавляющего общий зачет, составил 1 минуту 5,685 секунды. Второе место досталось австралийцу Оскару Пиастри (отставание - 0,276) из "Макларена". Третьим пришел монегаск Шарль Леклер (+0,370) из команды "Феррари", сообщает РИА Новости.