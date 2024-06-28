Комментатор Орлов назвал три лучшие сборные на Евро-2024 в плане игры

Комментатор Орлов рассказал, какие три сборные считает лучшими на Евро-2024

1:45 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказал своё мнение о трёх самых сильных сборных на чемпионате Европы 2024 года с точки зрения игрового плана.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Он признал Испанию фаворитом №1, отметив, что они показали впечатляющую игру в групповом этапе, не пропустив ни одного мяча и не потеряв ни одной игры. Орлов отметил, что испанцы славятся своим контролем мяча, а этот стиль игры был разработан Пепом Гвардиолой, который успешно применил его в "Барселоне" и "Манчестер Сити".

Фаворитом, по мнению комментатора, также названа сборная Португалии, а потенциальным сильным противником выдвинуты французы.

"Уже в 1-м туре было видно, что испанцы — фавориты. Они любят контролировать мяч. И пока никто ничего лучшего в футболе не придумал… Сейчас по игре фавориты — Испания, Португалия и, потенциально, Франция", — сказал Орлов в беседе с "Чемпионатом".

Однако Орлов отметил, что у французов есть проблемы, связанные с зависимостью от выступлений Мбаппе. В то же время, испанская сборная имеет крепкую команду, особенно на позициях центральных полузащитников, где они обладают качественными игроками, такими как Родри, Педри и Руис.

Орлов также отметил улучшение игры Мораты и возможное влияние 16-летнего Ямаля, который может стать героем в решающих матчах. В заключении, Орлов подчеркнул, что эти команды будут серьезными претендентами на победу на чемпионате Европы и добавил, что интересное противостояние ждет болельщиков.