Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выбрать средство для подмышек: антиперспирант или дезодорант
Со дна Японского моря волонтёры достали русалку
"За рулём" разобрал преимущества и недостатки нового Haval H3
Experimental Physiology: Женщины с большой грудью легче переносят жару
Акулы у турецких пляжей: как минимизировать риск встречи
Волейболист, изнасиловавший 12-летнюю девочку, выступит на Олимпиаде
Мужа коуча Елены Блиновской разыскивают по уголовной статье 
Исследование: достаток, любовь и семья остаются приоритетами молодёжи
Подкормка чеснока и лука в конце июня обеспечит хороший урожай
Загитова рассказала, что наконец-то решилась на перемены во внешности: "Красота требует жертв"

Алина Загитова попросила подписчиков поздравить её с важной сменой имиджа

1:42
Спорт

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова решила изменить свой внешний вид.

Алина Загитова попросила подписчиков поздравить её с важной сменой имиджа
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

Загитова рассказала, что установила брекеты, и поделилась этой новостью со своими подписчиками в социальных сетях. Спортсменка отметив, что долго решалась на эту процедуру.

Она добавила, что визуально ее облик остался практически неизменным, но при улыбке можно заметить эти новые аксессуары. Загитова отметила, что процесс установки брекетов был жертвой ради красоты. Она пригласила своих подписчиков поздравить её с этим важным шагом.

"Что же во мне изменилось? Визуально — ничего. Но если я улыбнусь, то вы заметите, что у меня брекеты. Очень долго решалась на это и, как видите, решилась. Красота требует жертв. Можете меня поздравлять с этим событием", — написала Загитова.

Алина Загитова является исторической фигурой в российском и мировом фигурном катании. Она стала первой фигуристкой-одиночницей в истории России и второй в мировой истории после Ким Ю-На, которая завоевала все возможные титулы в мировом фигурном катании, включая чемпионство мира (2019), Европы (2018), победу на финале Гран-при (2017), чемпионство России (2018) и олимпийскую золотую медаль (2018).

В 2019 году Загитова объявила о временном приостановлении своей спортивной карьеры.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В конце июня обязательно подкормите томаты этим: простое аптечное средство увеличит урожайность

В конце июня помидорам требуется йод. Он способствует активному цветению и формированию плодов. 

Подкормка томатов йодом улучшит урожайность
5 признаков того, что ваша кошка вас обожает
"Я Люблю Тебя" по-кошачьи: 5 признаков того, что кошка к вам привязана
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Полностью НАТО из акватории Чёрного моря мы не выдавим, но потесним Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова Алексей Венецианов принял смерть как Вещий Олег Сергей Лебедев
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
У вас на участке крапива? Стало известно, что это значит для вашей почвы
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Акулы у турецких пляжей: как минимизировать риск встречи
Волейболист, изнасиловавший 12-летнюю девочку, выступит на Олимпиаде
Мужа коуча Елены Блиновской разыскивают по уголовной статье 
Исследование: достаток, любовь и семья остаются приоритетами молодёжи
Подкормка чеснока и лука в конце июня обеспечит хороший урожай
Как избежать долгов: закройте кредитные карты в срок
NatComms: бабочки-репейницы совершают перелеты на дистанцию 4,2 тыс. километров
Алина Загитова попросила подписчиков поздравить её с важной сменой имиджа
Ветеринары ответили, как понять настроение кошки по её глазам
Звезда "Брата" Андрей Федорцов заявил, что Алексей Балабанов был молчаливым человеком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников