Загитова рассказала, что наконец-то решилась на перемены во внешности: "Красота требует жертв"

Алина Загитова попросила подписчиков поздравить её с важной сменой имиджа

1:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова решила изменить свой внешний вид.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

Загитова рассказала, что установила брекеты, и поделилась этой новостью со своими подписчиками в социальных сетях. Спортсменка отметив, что долго решалась на эту процедуру.

Она добавила, что визуально ее облик остался практически неизменным, но при улыбке можно заметить эти новые аксессуары. Загитова отметила, что процесс установки брекетов был жертвой ради красоты. Она пригласила своих подписчиков поздравить её с этим важным шагом.

"Что же во мне изменилось? Визуально — ничего. Но если я улыбнусь, то вы заметите, что у меня брекеты. Очень долго решалась на это и, как видите, решилась. Красота требует жертв. Можете меня поздравлять с этим событием", — написала Загитова.

Алина Загитова является исторической фигурой в российском и мировом фигурном катании. Она стала первой фигуристкой-одиночницей в истории России и второй в мировой истории после Ким Ю-На, которая завоевала все возможные титулы в мировом фигурном катании, включая чемпионство мира (2019), Европы (2018), победу на финале Гран-при (2017), чемпионство России (2018) и олимпийскую золотую медаль (2018).

В 2019 году Загитова объявила о временном приостановлении своей спортивной карьеры.