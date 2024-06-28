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США могут утратить контроль в WADA из-за финансового шантажа

1:33
Спорт

США могут быть исключены из руководства Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за предполагаемого финансового шантажа.

США могут утратить контроль в WADA из-за финансового шантажа
Фото: commons.wikimedia.org by Wladyslaw, CC BY-SA 2.5

В WADA считают такой шаг позорным и осуждают его.

Как сообщает "Царьград", конфликт возник по поводу необходимости наказания китайских пловцов, которые были обвинены в допинге, но WADA не смогла подтвердить эти обвинения. В ответ США решили сократить взносы в WADA на следующий год. Руководство WADA предупредило, что такие действия США могут привести к их исключению из руководства.

Интересно отметить, что в прошлом американские спортсмены часто уходили от наказания за допинговые нарушения. Однако в последнее время их также начали строже наказывать. Пару дней назад американского бегуна Гила Робертса дисквалифицировали на восемь лет после трех нарушений правил антидопинга.

Стоит отметить, что некоторые западные страны также допускают допинговые нарушения, но WADA обычно игнорирует это. В то же время Россия была отстранена от международных соревнований с 2016 года из-за допингового скандала, который теперь считается инсценировкой. Часть сообщества утверждает, что после 2022 года Россия была исключена из-за политических соображений, а не из-за допинга.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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