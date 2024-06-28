Французские власти сделали заявление по поводу безопасности российских атлетов на ОИ-2024

Власти Парижа обещают, что российские атлеты на ОИ-2024 будут в безопасности

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Французские власти примут дополнительные меры для обеспечения безопасности российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, так как они будут выступать под нейтральным флагом.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01, CC BY-SA 4.0

Как пишут Известия, министерство иностранных дел Франции сообщило, что МВД предоставит Международному олимпийскому комитету (МОК) специальных кураторов, которые будут координировать безопасность делегации индивидуальных нейтральных спортсменов и сопровождающего их персонала до и после Игр.

МОК обеспечивает безопасность спортсменов и защищает их от возможных осложнений и ущерба. Французские власти заявили, что будут направлены "беспрецедентные ресурсы" для обеспечения безопасности Игр, включая полицейских, военных и спасателей.

Ожидается, что ежедневно в рамках обеспечения безопасности будут задействованы около 35 тысяч полицейских и жандармов, 18 тысяч военных, а также сотрудники частных компаний по обеспечению безопасности.