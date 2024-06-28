Французские власти сделали заявление по поводу безопасности российских атлетов на ОИ-2024

Французские власти примут дополнительные меры для обеспечения безопасности российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Париже, так как они будут выступать под нейтральным флагом.
Как пишут Известия, министерство иностранных дел Франции сообщило, что МВД предоставит Международному олимпийскому комитету (МОК) специальных кураторов, которые будут координировать безопасность делегации индивидуальных нейтральных спортсменов и сопровождающего их персонала до и после Игр.
МОК обеспечивает безопасность спортсменов и защищает их от возможных осложнений и ущерба. Французские власти заявили, что будут направлены "беспрецедентные ресурсы" для обеспечения безопасности Игр, включая полицейских, военных и спасателей.
Ожидается, что ежедневно в рамках обеспечения безопасности будут задействованы около 35 тысяч полицейских и жандармов, 18 тысяч военных, а также сотрудники частных компаний по обеспечению безопасности.
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