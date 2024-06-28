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Журова об участии российских атлетов в ОИ-2024: "До сих пор большие сомнения"

Журова не верит, что кто-то из российских атлетов вообще попадёт на Олимпиаду-2024

1:39
Спорт

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова высказала сомнения относительно участия российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

Журова не верит, что кто-то из российских атлетов вообще попадёт на Олимпиаду-2024
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Она сказала, что она всё ещё сомневается, попадут ли какие-либо из российских спортсменов на Олимпиаду, и даже если им разрешат, то примут ли решение отправиться туда.

"У меня до сих пор большие сомнения, что кто-то из наших спортсменов попадёт на Олимпиаду. Даже если попадут, то примут ли решение ехать", — сказала Журова в разговоре с "Чемпионатом".

По её словам, сейчас проходит множество масштабных соревнований, но она не испытывает желания следить за ними. Журова отметила, что, конечно, для специалистов важно быть в курсе развития мирового спорта, но она сама намерена следить только за определёнными видами спорта, которые ей интересны, например, бег на 100 метров в лёгкой атлетике.

Она отметила, что российские спортсмены давно не показывали хороших результатов в этой дисциплине, и поэтому финал этой гонки на Олимпиаде будет одним из главных соревнований.

На Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, российские спортсмены будут допущены к участию в нейтральном статусе при соблюдении всех необходимых критериев и требований квалификации. Вместе с тем, Международный олимпийский комитет объявил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определенным правилам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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