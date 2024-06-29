Возможный трансфер Соболева за € 12 млн обсуждают "Спартак" с "Зенитом"

Футбольный клуб Санкт-Петербурга "Зенит" и московский "Спартак" говорят о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева за € 12 млн.
€ 20 млн за этого игрока "Зенит" не предлагал, сообщает "Чемпионат".
"Клубы обсуждали возможный трансфер. Стоимость игрока, если он перейдет, будет в районе € 12 млн", — сообщил источник, знакомый с ситуацией, "Чемпионату".
27-летний Соболев имеет контракт со "Спартаком" до 30 июня 2026 года. В прошедшем сезоне в активе игрока 34 матча во всех турнирах, 10 голов и 9 результативных передач.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 8 млн.
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