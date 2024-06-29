Хвича считает день победы над Португалией лучшим в истории Грузии

Кварацхелия назвал день победы над Португалией лучшим в истории его страны

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий национальной грузинской сборной Хвича Кварацхелия после матча на Евро-2024 года с Португалией сказал, что футболисты, победив, смогли вписать свои имена в историю страны, сообщает The Guardian.

"Это лучший день в жизни грузин, мы сотворили историю. Никто не верил, что мы обыграем Португалию, но именно поэтому мы сильны командным духом", — заявил Хвича.

Он добавил, что его товарищи постоянно подбадривали друг друга и говорили, что смогут одержать победу. Грузия выиграла со счетом 2-0. Уже на второй минуте матча Хвича Кварацхелия забил первый гол в ворота противника. В начале второго тайма Жорж Микаутадзе забросил второй мяч вратарю португальцев.

Следующий матч Грузия сыграет с Испанией.