Сильнейшие российские теннисисты допущены к Олимпиаде в Париже

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Восемь сильнейших российских теннисистов получили допуск от МОК на Олимпиаду в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, CC BY-SA 4.0

Ранее Международный олимпийский комитет опубликовал список из первых 14 российских спортсменов, допущенных до Игр в Париже в нейтральном статусе. На Олимпиаду могут отправиться Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. Они изначально должны были участвовать в соревнованиях, так как их рейтинги АТР и WTA позволяет.

Мама спортсмена Рублева Марина Марьенко сообщила, что он не поедет в Париж в связи с желанием восстановиться из-за плотного графика и тренировок, пишет РИА Новости.