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Галлямов оценил перспективы Баха в свете ОИ-2024: "Лично вас ждёт самое незабываемое лето"

Фигурист Галлямов уверен, что главу МОК Баха ждёт незабываемое лето

1:05
Спорт

Российскому фигуристу Александру Галлямову, который стал бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года, удалось привлечь внимание к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

Фигурист Галлямов уверен, что главу МОК Баха ждёт незабываемое лето
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан, CC BY 4.0

На своей странице в социальной сети фигурист обратился к Баху и пожелал ему удачи в свете предстоящих Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Галлямов отметил, что лично для Баха наступает, возможно, самое незабываемое лето, и пожелал ему удачи.

"Уважаемый господин Бах! Почитал новости (заокеанские в том числе) и сделал вывод, что Вас лично ждёт, пожалуй, самое незабываемое лето. Большое искусство — находить правильные слова. Желаю Вам удачи!" — написал Галлямов в своём Телеграм-канале.

Российские спортсмены будут участвовать в Играх-2024 в качестве нейтральных атлетов, и на данный момент лишь 14 из них были допущены к участию.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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