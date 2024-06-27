Галлямов оценил перспективы Баха в свете ОИ-2024: "Лично вас ждёт самое незабываемое лето"

Российскому фигуристу Александру Галлямову, который стал бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года, удалось привлечь внимание к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.
На своей странице в социальной сети фигурист обратился к Баху и пожелал ему удачи в свете предстоящих Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Галлямов отметил, что лично для Баха наступает, возможно, самое незабываемое лето, и пожелал ему удачи.
"Уважаемый господин Бах! Почитал новости (заокеанские в том числе) и сделал вывод, что Вас лично ждёт, пожалуй, самое незабываемое лето. Большое искусство — находить правильные слова. Желаю Вам удачи!" — написал Галлямов в своём Телеграм-канале.
Российские спортсмены будут участвовать в Играх-2024 в качестве нейтральных атлетов, и на данный момент лишь 14 из них были допущены к участию.
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